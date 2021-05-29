Şampiyonluk kutlamasında talihsiz kaza

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan play-off final maçında Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1. Lig'e çıkan yeşil-siyahlı ekibi taşıyan otobüs, gece saatlerinde kente giriş yaptı. Üstü açık otobüsle taraftarları selamlamak için İzmit ilçesine gelen Kocaelispor kafilesinden futbolcu Bahri Can Avcı araçtan düştü. Otobüstekilerin haber vermesi üzerine araç durdurulurken olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Avcı, kontrol amaçlı Başiskele ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

NTV 29.05.2021 - 11:17 | Son Güncelleme : 29.05.2021 - 11:28

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