Turizmde yol haritası hazır

Turizmin virüs salgını sonrası hızla toparlanması için yol haritası hazırlandı. Konuya ilişkin Hürriyet gazetesinin sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önemli mesajlar verdi.
Abone ol
Paylaş
NTV 25.04.2020 - 14:07| Son Güncelleme : 25.04.2020 - 17:06
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.