Turizmde yol haritası hazır

Turizmin virüs salgını sonrası hızla toparlanması için yol haritası hazırlandı. Konuya ilişkin Hürriyet gazetesinin sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önemli mesajlar verdi.

NTV 25.04.2020 - 14:07 | Son Güncelleme : 25.04.2020 - 17:06

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