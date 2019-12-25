Yılbaşı sofralarındaki tehlike: Açıkta satılan bu ürünlere dikkat!
Yılbaşı gecesi için alışveriş başladı. Öncelik yılbaşı yemeği ve kuruyemiş... Uzmanlar, özellikle kuruyemiş ve baharat alışverişi yaparken, açıkta satılan ürünlere karşı uyarıyor. (Haber: Pınar İlik Üçer Kamera: Alihan Sönmez, NTV Haber)
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