Yoldan geçen bir kişi saniyelerle kurtuldu

İstanbul Bahçelievler'de bir TIR’la inşaata getirilen tuğlalar, park halindeki aracın üzerine devrildi. Otomobili kullanılmaz hale gelen Ayşegül A. ‘‘TIR’ın üzerinde ne bir halat, ne bir branda vardı. O saatlerde oradan bir sürü çocuk geçiyor. Daha büyük bir felaket yaşanabilirdi’’ dedi. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda, yoldan geçen bir kişinin de tuğlalardan son anda kurtulduğu görüldü.
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