Altın Küre sunucusu Ricky Gervais: Savaşma, şaka yap

77. Altın Küre Ödül Töreni’ni beşinci kez sunan Ricky Gervais, törenin ardından sosyal medada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. 58 yaşındaki İngiliz komedyen, hem ödüllerin hem de kırmızı halı kıyafetlerinin önüne geçen sözleriyle Altın Küre’ye damga vurdu.



Sözünü sakınmayan ve sert şakalar yapan Gervais’in törende en dikkat çeken açıklaması şöyleydi:



“Çalıştığınız şirketlere bakın: Apple, Amazon, Disney. IŞİD bile online bir platform kursa hemen menajerinizi ararsınız değil mi? Bu yüzden, bu akşam bir ödül kazanırsanız, burayı siyasi bir konuşma yapmak için bir platform olarak kullanmayın, tamam mı? Halka herhangi bir şey hakkında ders verecek bir pozisyonda değilsiniz. Gerçek dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Çoğunuz okulda Greta Thunberg'den daha az zaman geçirdiniz. Eğer kazanırsanız, gelin, küçük ödülünüzü kabul edin, menajerinize ve tanrınıza teşekkür edin ve defolup gidin.”



Gervais’in bu açıklamaları dünya çapında yankı buldu. Ünlü ismin Twitter hesabını bu konuşmalarının ardından 300 binden fazla kişi takip etti. Twitter hesabından bir açıklama yapan Gervais, “Altın Küre’deki konuşmam ile ilgili yorumlarınız için teşekkürler. Bu benim için çok şey ifade ediyor. Bir patlama oldu. Savaşma, şaka yap. Bugün edindiğim 300.000 yeni takipçi hoş geldiniz” dedi.

RICKY GERVAIS'TEN RAHATSIZ EDİCİ ŞAKALAR