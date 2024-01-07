Robot evcil hayvanlar stresi azaltıyor

Evcil hayvanların insanlar üzerindeki stres azaltıcı etkisi arşatırmacılar tarafından sürekli konuşuluyor. Özellikle köpekler insanların en iyi dostları olarak bilinir, peki evcil robotlar da buna dahil olabilir mi?

Araştırmalar; robotların insanın en iyi dostu olabileceğini gösteriyor. İki ay boyunca evcil hayvan benzeri bir robotla yaşayan insanların stres seviyeleri, gerçek bir köpekle yaşamış insanın stres seviyesi ile eş değer şekilde gözlemlendi.



Araştırmada karnı okşandığında yavaşça gözlerini kapatan, nefes alma sesi çıkaran, burnuna basıldığında vücudu titreyen ve gülen, insanlarla aynı vücut sıcaklığına sahip küçük bir robot kullanıldı.



Sahibini bir kamerayla izleyen ve sarılmak istediğinde için elini hareket ettiren evcil robot göz teması ve seslerle iletişim kurabiliyor.



Japonya'daki Jichi tıp üniversitesinden araştırmacılar, robot sahiplerinde "Bağlılık hormonu" olarak bilinen oksitosin seviyelerinin 2,2 kat daha yüksek olduğunu tespit etti.



Ayrıca, artan stresin belirteci olan kortizol seviyeleri robot sahibi olmayanlarda iki kat daha yüksekti. Robotla geçirilen 15 dakika kortizol seviyesinin düşmesini sağladı.



Robotların, depresyon ve alkolizm tedavisinde hayvan destekli terapiye bir alternatif olabileceği düşünülüyor.