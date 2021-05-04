Astral Seyahat nedir? Astral Seyahat nasıl yapılır?

Astral seyahat ruhun canlı iken bedeninden ayrılarak başka bir yere gitmesidir. Astral seyahat, insanların yanlış rüya tanımından kaynaklanan ve mistik ögelere duyduğu zaaftan doğmuştur. Aslında Lucid Dreaming (Yarı-Uyanık Rüya) deneyiminin yanlış yorumlanmış halidir.

Uyku-uyanıklık arası, tam uyanmadan önceki ve aynı zamanda, uykuya dalmadan önceki yarı uyku hali olup, ayırt edici özellikleri, beyindeki neo-korteks tabakalarının etkin olmaması, yani duyu organlarından bilgi gelmemesi ve beynin alfa dalgaları yayınlamasıdır. Halk arasında tavşan uykusu olarak da bilinir.



Uyku-uyanıklık arası denilen bu yarı uyku hali doğal olarak meydana geldiği gibi, meditasyon, yoga benzeri yöntemlerle de oluşturulabilir. Uyku-uyanıklık arası halinde, göz kapakları kapalıyken gözyuvarların hareket etmeleri söz konusu olabilir ki, bu göz hareketleri rüya görüldüğünü gösterirler.

Kimi zaman paranormal algılamaların meydana geldiği rüyalarda imaj ve seslerin duyusal (beş duyu yoluyla) değil, zihinsel algılanması söz konusudur. Uyku-uyanıklık arası, şuuraltı kapısının açıldığı hal olarak da belirtilir.

Astral seyahat’in tarihi oldukça eski çağlara dayanmaktadır. Lucid dream astral seyahatin ilk evresi olarak bilinir. Astral seyahati daha iyi anlamak isteyenlerin lucid dream kavramını tam anlamı ile öğrenmeleri gerekmektedir.

ASTRAL SEYAHAT NASIL YAPILIR?

Astral seyahati gerçekleştirebilmenin ilk ve en büyük şartı olarak vücudu serbest bırakmak ve rahat olmak geliyor. Bunun yanında dikkatinizi sadece astral seyahate vermeli ve bunu gerçekleştirebilmeye odaklanmalısınız.Eğer bulunduğunuz ortam gürültülü ve rahatsızsa ve yeterince odaklanamıyorsanız, astral seyahatin gerçekleşmesi zorlaşıyor.

Aynı zamanda hissettiğiniz korku, endişe ve panik de odaklanmanızı olumsuz etkileyerek astral seyahate çıkabilme ihtimalinizi oldukça azaltacaktır.

Sessiz ve rahat bir ortam oluşturduktan sonra gözlerinizi kapatmalı ve karanlığa konsantre olmalısınız. Bir gücün sizi yukarıya çektiğini düşünün, bunu yapmaya başladıktan belli bir süre sonra kalp atışınız hızlanacak ve kulaklarınız çınlamaya başlayacak. Bunu sakin bir şekilde karşılamalı ve odaklanmaya devam etmelisiniz, aksi takdirde astral seyahat gerçekleşmeyecektir.

Bütün bunların yanında astral seyahatin gerçekleşmesine yardımcı olduğu iddia edilen hipnotize edici ses ve videoları internette bulabilirsiniz.