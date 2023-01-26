Sevgililer Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? (2023 Sevgililer Günü tarihi ve tarihçesi)

Her yıl 14 Şubat'ta birçok ülkede kutlanan Sevgililer Günü, bu yıl yine coşkuyla kutlanacak. Sevgilisini bu özel günde mutlu etmek isteyen kişiler ise şimdiden hediyelerini araştırmaya başladı. Peki, 2023 Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor?



2023 SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?



Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Bu özel günün kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanıyor.

Sevgililer Günü, bu yıl 14 Şubat 2023 Salı gününe denk geliyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkan Sevgililer Günü bazı toplumlarda 'Aziz Valentin Günü' olarak bilinir.



Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.



AZİZ VALENTİNE KİMDİR?



Sevgililer günü sembolü olan ve Katolik kilisesi tarafından tanınan Aziz Valentin’in M.S. 270 tarihinde öldüğü biliniyor.



Aziz Valentin’in kimliğine dair resmi kaynaklardaki açıklama yapan Papa Gelasius ise Aziz Valentin'in hayatını tanrıya adamış bir şehit olarak öldüğünü söylüyor.



1400'lü yıllarda Aziz Valentin'in Roma'da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardımcı olduğu için imparator tarafından kafası kesilerek öldürüldü.