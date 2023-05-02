Tiny House ne demek? Tiny House akımının tarihi

Edirne Valiliği, Keşan’da, tarım arazilerinde yasa dışı şekilde konaklama ve barınma amaçlı ‘tiny house’ adı verilen, genellikle 10 ila 30 metrekare arasında, tekerlekli veya sabit olarak tasarlanan küçük evler konumlandırılması için çalışma yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Peki, Tiny House ne demek? İşte Tiny House akımının tarihi...

Tiny House ne demek? Tiny House akımının tarihi

Tiny House akımı özellikle 2008-2012 Küresel Ekonomik Kriz sırasında batı ülkelerinde gelişmeye başlayan, daha küçük evlerde, daha az masrafla, ve çevreye daha az zarar vererek yaşamak için fikir, mimari çözümler, ürün, ve dayanışma grupları geliştirme yönünde oluşan toplumsal hareketdir. Sarah Susanka'nın 2007 de yayınladığı "The not so big house" (O kadar büyük olmayan ev) kitabının bu kavramın başlangıcı olduğu kabul edilir.

Tiny House ne demek? Tiny House akımının tarihi - 1

TİNY HOUSE TANIMI

Tiny House (küçük ev) genellikle 10 metrekare ile 30 metrekare arasında, tekerlekli veya sabit olarak tasarlanan evlere verilen isimdir.

Bir evden daha fazla anlam taşıyan tiny house, bir biçimi olarak kabul edilir.

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