Türkiye ve Çin, sürdürülebilir enerji işbirliğini geleceğe taşıyor

Çinli ve Türk gençlerin, ekolojik çevre, iklim politikaları ve sürdürülebilir kalkınma sorunlarına ilgisini artırmayı amaçlayan fotoğraf yarışmasında ödüllerin verildiği çevrim içi etkinliğe iki ülkenin siyaset, iş, kültür, akademi ve medya dünyasından temsilciler katıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği ve Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin destek verdiği etkinlikte, Çin Ulusal Enerji Yatırım Kuruluşu'nun (SPIC), Adana'da inşa ettiği Hunutlu Termik Santrali başta olmak üzere, Türkiye'deki projeleri ve iki ülke arasındaki sürdürülebilir enerji işbirliği ele alındı.

Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Tayfun Alkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'de de önemli enerji yatırımları bulunan SPIC'in, enerji işbirliğine yalnızca iki ülke arasında yatırım faaliyeti ve bir ekonomik ilişki olarak yaklaşmadığını vurgulayarak, dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan iklim değişikliğine dikkati çekmeyi amaçlayan çabasını takdir ettiklerini belirtti.

"YUNUS EMRE, BELKİ DE TARİHTEKİ ÖNCÜ İSİMLERDEN BİRİDİR"



Tayfun Alkan, Çin'in 2060 yılında "karbon nötr olma" hedefi doğrultusunda sadece kendi sınırları içinde değil, başka ülkelerde de kültürel etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

Alkan, Türkiye'nin de tüm kurumlarıyla ve girişimleriyle "temiz enerji" ve "yeşil enerji" kavramlarına büyük önem verdiğini, bu konuda kamuoyunun bilinçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Türk kültüründe çevreyi yeşillendirmenin, ağaç dikmenin ve onları korumanın son derece önemli olduğuna dikkati çekerek Alkan, "700 yıl önceki şiirlerinde bitki, hayvan ve yaşamın en önemli kaynaklarından suya karşı duyduğu sevgiyi, saygıyı sık sık dile getiren Yunus Emre, belki de yeşil hareketin tarihteki öncü isimlerinden biridir" değerlendirmesinde bulundu.

"KAZAN-KAZAN İŞBİRLİĞİNİN BAŞARISINI KANITLIYOR"



Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Siyasi İşler ve Enformasyon Müşaviri Şinyi Çien ise konuşmasında, Türkiye ile Çin arasındaki sürdürülebilir enerji işbirliğinin iki ülke halklarına fayda sağladığını dile getirdi.



Şinyi, SPIC'in Adana'da inşa ettiği Hunutlu Termik Santrali'ni geçen hafta ziyaret ettiğini, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki projenin "kazan-kazan modeli işbirliğinin başarısına örnek teşkil ettiğini" anlattı.



İki ülke liderlerinin Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ndeki görüşmelerinde projeden övgü ve memnuniyetle söz ettiklerinin altını çizen Şinyi, santralde kullanılan denitrifikasyon (kükürt giderme) teknolojisi sayesinde karbon emisyonunun en aza indirilerek sürdürülebilirliğe katkı sağlandığını ifade etti.



Şinyi, proje kapsamında ayrıca yerel çevrenin korunmasına yönelik adımların atıldığına ve yakın çevrede deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışma yürütüldüğüne dikkati çekti. Şinyi ayrıca santral çevresinde çatılarda kurulan güneş panelleri ile enerji tasarrufuna katkı sağlandığını kaydetti.



Çin'in benimsediği yeni modernleşme anlayışının en önemli bileşeninin insan ile doğa arasındaki uyum olduğuna işaret eden Şinyi, Türkiye'nin de karbon nötr olma konusunda benzer hedefleri paylaştığını, dolayısıyla bu iki ülkenin bu alanda büyük işbirliği potansiyeline sahip olduğunu aktardı.

"TÜRKİYE VE ÇİN AYNI 'YEŞİL RÜYAYI' PAYLAŞIYOR"

SPIC Genel Müdürü Baoçing Li de Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerinin geçmişinin kadim zamanlara dek uzandığını, tarihi İpek Yolu'nun ülkeler arasında bir kültür ve işbirliği köprüsü kurduğunu belirtti.



Bin yıl sonra, Çin'in tarihi İpek Yolu'nda ticareti ve ekonomik ilişkileri yeniden canlandırmayı amaçlayan Kuşak ve Yol Projesi ile Türkiye'nin Orta Koridor Projesi kapsamında iki ülke halklarının yollarının yeniden çakıştığını ifade eden Baoçing, Çin ve Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler olarak sürdürülebilir kalkınmaya ve enerjiye özel önem verdiğini, karbon nötr olma hedefiyle aynı "yeşil rüyayı" paylaştığını vurguladı.



Hunutlu Termik Santralinin 1,7 milyar dolarlık maliyetiyle Türkiye'ye Çin'den gelen en büyük yatırım olduğunu anımsatan Baoçing, bunun bacasız, çevre dostu elektrik üretiminin, yeşil enerjinin örnek bir uygulaması olduğunun altını çizdi.