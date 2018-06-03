PİLATES VE YOGA YORUMU Neslihan Atagül: Beynini arındırman gerekiyor

Evlilik hayatında problem yaşadıkları ve ayrılacakları öne sürülen ancak bu iddiaları yalanlayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Marie Claire Dergisi'ne konuk oldu.



Tatile çıkmaya hazırlanan ikili, birbirlerini üç kelimeyle anlattı.



25 yaşındaki Atagül eşi Doğulu için "Eril, vicdanlı ve aşk" dedi. Doğulu ise Atagül'ü "Derin, dişi ve gelecek" sözleriyle tanımladı.



36 yaşındaki Doğulu son olarak Babamın Günahları dizisinde rol alırken, Atagül ise puhutv'de yayınlanan Dip'te izleyici karşısına çıktı.

