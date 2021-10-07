Cem Yılmaz çizimlerini NFT olarak satışa sundu

Cem Yılmaz, son zamanlarda popülerleşen NFT, yani 'Değiştirilemez Token' konusunda ilk adımı attı.

Dijital ortamda yaptığı çizimlerini NFT pazar yeri OpenSea'de satışa sunan Cem Yılmaz, kendi adına açılmış hesabın linkini Twitter üzerinden paylaştı.



Yılmaz, Twitter hesabından yayınladığı gönderide, "Var mı NFT isteyen? İsteyene atıyorum. Deneme ya, bir şey değil..." açıklamasını yaptı.

EN YÜKSEK TEKLİF 5 ETHEREUM

Yılmaz'ın çizimlerine verilen en yüksek teklif, tam 5 Ethereum. Diğer NFT'ler içinse 2 Ethereum verilmiş durumda. Bir süre açık artırmada kalacak NFT'ler, açık artırma sonunda en yüksek fiyatı veren kullanıcıya satılmış olacak.

NFT'YE ÇEVRİLEREK SATILAN İLK ESER

Sanatçı Tarık Tolunay’ın satışa çıkardığı ‘Fractal İstanbul – Pandemi’ eseri, Türkiye’nin NFT’ye çevrilerek satılan ilk eseri olmuştu.



NFT COIN NEDİR?



Değiştirilemez Token (NFT), dijital sanat veya dijital koleksiyon olarak da biliniyor. Değiştirilemez Tokenlar; bir tweeti, bir tabloyu, bir resmi, bir anı, bir gif'i, bir futbolcu kartını vb. nesneleri temsil edebilirler.



Değiştirilemez tokenlar, CryptoKitties olarak da bilinirler fakat bu tamamiyle bir karışıklıktır. CryptoKitties, dijital olarak kedi figürü sahiplenmenizi sağlayan bir değiştirilemez token marketidir. Popülerliği sebebiyle değiştirilemez tokenları tanımlamak maksadıyla kullanımına rastlanmaktadır.