Türk rock müziğinin en sevilen gruplarından Duman, Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı. Duman grubu kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Duman grubu solisti Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural da grubu izlemeye gelenler arasındaydı. Ural, sevgilisi Kaan Tangöze’nin performansını çektiği fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirirken, her şarkı sonunda ayakta alkışladı.

Konseri izlemeye gelenler arasında Erol Evgin’in oğlu Murat Evgin, torunu Erem Evgin ve ünlü oyuncu Alp Öyken gibi simalar da vardı.



Duman hayranları konser saatinden saatler önce konser alanına gelip kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Sevilen şarkılarını Bodrum Antik Tiyatro’da binlerce hayranıyla birlikte söyleyen Duman, 1999 yılından bugüne dillere dolanan Seni Kendime Sakladım, Elleri Ellerime, Beni Yak ve daha birçok hit şarkısını seslendirdi.



Grubun tüm şarkılarına eşlik eden seyirciler üç saat sahnede kalan grubu alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde uğurladı.