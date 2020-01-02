Kim Kardashian ve Kanye West'ten beşinci bebek iddiası

ABD’li ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian ve rap şarkıcısı Kanye West’in beşinci çocuğu geliyor. Radar Online’ın haberine göre ünlü çift, yeni bebeklerine 2020’de kavuşmayı planlıyor. Ancak bu bebeği de son iki çocukta olduğu gibi Kim kardashian dünyaya getirmeyecek. Çift, yine taşıyıcı anne yöntemiyle bir bebek sahibi olmayı planlıyor.



İddialara göre bu konuda en çok ısrarlı olan taraf ise Kanye West. Aileye yakın bir kaynak Kanye West'in, mirası için olabildiğince çok varise sahip olmak istediğini belirtti.



HAMİLE KALMASI RİSKLİ

Kim Kardashian ve Kanye West, ilk iki çocukları 6 yaşındaki North ve 4 yaşındaki Saint'e doğal yöntemlerle sahip oldu. Diğer iki çocukları 2 yaşındaki Chicago ve 8 aylık Psalm ise taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldi. Kardashian, sağlığı açısından riskli olduğu için hamile kalamıyor. Plasenta akreata (bebeğin eşinin rahim duvarına yapışması) rahatsızlığı bulunan Kardashian’ın yeniden hamile kalması, hayati risk taşıyor.