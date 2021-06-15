Masterchef Türkiye 2021 ne zaman  başlıyor? (İlk fragman yayınlandı)

Ekranların sevilen yemek programlarından MasterChef Türkiye yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

MasterChef Türkiye’nin jüri koltuğunda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oturacak.

Survivor’ın final yapmasının ardından MasterChef Türkiye temmuz ayında yeni yarışmacılar ve farklı lezzetleri seyirciyle buluşturacak.

Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu

Geçen sezon Serhat Doğramacı'nın birinci olduğu yarışmayı 2019’da Cemre Uyanık, 2018’de ise Uğur Kardaş şampiyon olarak tamamladı.

Serhat Doğramacı

MasterChef Türkiye 2020'nin şampiyonu olarak otomobil ödülünü kazanan Serhat Doğramacı, "Herkes kazanabilir, eğer bunun bir üstünü yapmak istiyorsanız bu nasıl kazandığınız ve kimleri geçtiğinizle alakalıdır. 'Basit bir şekilde şampiyon olacağım' dedim 'ukalalık' sandılar" açıklamasında bulunmuştu.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021'DEN İLK FRAGMAN

