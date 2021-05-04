Merve Aydın kaç yaşında ve nereli? 2021 Survivor Merve Aydın kimdir?

Survivor 2021 ünlüler takımında yarışan Merve Aydın kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte 2021 Survivor ünlüler takımı yarışmacısı olan Survivor Merve Aydın hakkındaki bilgiler…

04.05.2021 - 20:55

Merve Aydın kaç yaşında ve nereli? 2021 Survivor Merve Aydın kimdir?

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SURVİVOR 2021 YARIŞMACISI MERVE AYDIN KİMDİR?

10 Mart 1994 yılında Mersin'de doğan Merve Aydın, 26 yaşındadır. Milli Basketbolcu olan Merve Aydın 1.74 boyunda ve oyun kurucu pozisyonundadır. Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişen Merve, günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

Instagram hesabı da bulunan Merve Aydın'ın kullanıcı adı 'merveaydin94'tür. 

Survivor Merve Aydın Profesyonel kariyeri

2009-2011    Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2011-2012    Türkiye İstanbul Üniversitesi

2012-2014    Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2014-2015    Türkiye İstanbul Üniversitesi    Basketbolu Geliştirenler Derneği

2016        TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi

2016-2017    Türkiye Girne Üniversitesi

2017-2019    Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

2019-2020    Fransa Nantes-Rezé Basket

2020-        İspanya C.B Al-Qázeres

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