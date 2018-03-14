Oyuncu Russell Crowe, Danielle Spencer’den boşanırken ona ödediği 20 milyon dolarlık tazminat sonrası 200 kişisel eşyasını satışa çıkardı.
Crowe’un satışa çıkardıkları arasında resimleri, filmlerden kalma eşyaları ve 65 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili de vardı.
Leonardo DiCaprio, açık artırmaya çıkarılan eşyalardan dinozor iskeletini satın aldı. İskeletin değerinin 35 bin dolar olduğu öğrenildi.
Crowe, iskeleti 2008 yılında yakın arkadaşı DiCaprio’dan satın almıştı.
Crowe’un satışa çıkarılan eşyaları arasında, 2005 yılında ‘Cinderella Man’ filminde giydiği, 500 ile 600 dolar arasında değer biçilen süet kemeri de vardı.
Russell Crowe’un dinozor iskeletini Leonardo DiCaprio aldı
ntv.com.trYaşam
Boşanırken ödediği yüklü tazminat nedeniyle eşyalarını açık artırmaya çıkaran Russell Crowe’a yakın arkadaşı Leonardo DiCaprio’dan destek geldi. Caprio, Crowe’un dinozoruna 35 bin dolar ödedi.
Oyuncu Russell Crowe, Danielle Spencer’den boşanırken ona ödediği 20 milyon dolarlık tazminat sonrası 200 kişisel eşyasını satışa çıkardı.