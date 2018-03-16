Söz dizisine bir ödül daha

Her yeni bölümüyle reyting rekorları kıran, sosyal medyada ve dijital platformlardaki izlenme rakamlarıyla ilklere imza atan ‘Söz’ dizisi, Gelişim Üniversitesi tarafından bu yıl 7’incisi gerçekleştirilen ‘Medya Ödülleri’nde ‘Yılın En İyi Dizisi’ ödülüne layık görüldü.



İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla ‘Yılın En İyi Dizisi’ ödülünü alan ‘Söz’ dizisine ödülünü, İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli takdim etti.

'Yılın En İyi Dizisi’ ödülünü alan ‘Söz’ün başrol oyuncuları Nihat Altınkaya ve Burak Sevinç ‘Bu yıl bir çok ödül aldık. Ama gençlerin bizlere bu ödüle layık görmesi bizleri daha fazla gururlandırdı. Bu bir ekip işi. Bu ödülü tüm SÖZ ekibi adına alıyoruz. Bizi bu ödüle layık gören tüm herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Gelecekte sizlerinde yolu başarılarla dolu olsun’ dedi.



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