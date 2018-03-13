Survivor yeni yarışmacısı Batuhan Buğra Eruygur kimdir?

Survivor 2018 son bölümde SMS oylamasına kalan Nihat Doğan, Murat Ceylan, ve Damla Can yarışmacılarından Nihat Doğan elenen isim oldu.

Nihat Doğan eleme sonrasında, "Survivor'ı çok seviyorum, yarışmayı da çok seviyorum. Burada olmak bambaşka bir duygu. Herkesin tatması gereken bir duygu. Çok istedim ama... Nazım Hikmet'in güzel bir sözü var. Ben elmayı sevdim ama elma beni sevmedi. Ben Survivor'ı sevdim ama o beni sevmedi demek ki. Güzel bir deneyim oldu. Kıran kıran yarışmalar oldu. Yarışmanın gerilimi ile ilgili birini kırdıysam hakkınızı helal edin. Benim hakkım da helal olsun. İnşallah şampiyon bizim takımdan çıkar. Yolumuz buraya kadarmış. Teşekkür ederim" dedi.

YARIŞMAYA 4 YENİ İSİM

Survivor Ünlüler Takımına Elif Şadoğlu ve Yiğit Dikmen, Gönüllüler Takımına ise Mustafa Kemal Kurt ile Batuhan Buğra Eruygur katıldı.

BATUHAN BUĞRA ERUYGUR KİMDİR?

Survivor'a dahil olan Eruygur'un ilk sözleri " Ben atletim. Burası Milli Takım kampı gibi oldu benim için. Herkes tanıdık. 110 metre engelli koşuyorum. Hep antreman arkadaşlarım burada. Hazır bir takımız şu anda" oldu.

1991 doğumlu Batuhan Buğra Eruygun Türk Atlet'tir. Engelli koşularda yarışmakta, Fenerbahçe Spor Kulübünün lisanslı Milli Atlet sporcusudur.



2013 yılında 7.98'lik süre ile 60 metre engelli Türkiye Salon rekorunun sahibidir. 60 metre engeli 8 saniyenin altında koşan ilk milli atlet olarak rekorlar kitabına adını yazdırmıştır.

3 yıl önce kanser teşhisi konulan Batuhan Buğra Eruygun kanseri yenerek atletizme devam etti.

SURVİVOR NAGİHAN TAKIM DEĞİŞTİRDİ