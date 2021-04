The Kingsmen grubunun gitaristi Mike Mitchell hayatını kaybetti

The Kingsmen grubunun üyeleri tarafından yapılan açıklamada, "Mitchell huzur içinde öldü" ifadeleri kullanıldı. Ünlü sanatçının öldüğü günün aynı zamanda doğum günü olduğu aktarıldı.



Bir dönem şarkılarına FBI tarafından soruşturması açılan The Kingsmen grubunun gitaristi Mike Mitchell 77 yaşında hayatını kaybetti.



The Kingsmen grubunun üyeleri tarafından yapılan açıklamada, "Mitchell huzur içinde öldü" ifadeleri kullanıldı. Ünlü sanatçının öldüğü günün aynı zamanda doğum günü olduğu aktarıldı.



Mitchell adını uilk kez 1957'de yayınlanan ve sonrasında grup tarafından cover'ı yapılan Louie Louie ile duyurdu. Şarkıdaki gitar solosuyla ses getirdi. Şarkı ABD ve Birleşik Krallık listelerinde uzun süre yer aldı.



Şarkı sözleri nedeniyle FBI tarafından soruşturmalık olunca popülerliğini iyice artırmıştı.

