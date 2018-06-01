Eski Fenerbahçeli futbolcu Tuncay Şanlı ile spor spikeri Seyhan Şaşko'nun beraber görüntülenmesi medyada 'ihanet' iddialarını gündeme getirmişti. Tuncay Şanlı'nın 2016'dan bu yana birlikte olduğu ve önümüzdeki günlerde bebeğini kucağına almaya hazırlanan Melis Sayım'ı aldattığı iddia edildi.

Star TV'deki Duymayan Kalmasın’a telefonla bağlanan Melis Sayım konuyla ilgili “Artık beraber olmadığımız için beni ilgilendirmiyor" açıklaması yaptı. Ancak ikili arasındaki aşk iddialarının medyada sürekli yer alması üzerine Seyhan Şaşko, olayla ilgili yasal yollara başvuracağını duyurdu.

İşte Tuncay Şanlı ve Seyhan Şaşko'nun avukatı Altın Mimir'in bu konu hakkındaki yazılı açıklaması:



Tuncay Şanlı ve Seyhan Şaşko el ele görüntülendi.

"ALGI OPERASYONU"



Müvekkilerim Seyhan Şaşko ve Tuncay Şanlı hakkında gerçekdışı, kamuoyunu yanlış yönlendrimeye yönelik haksız ve hukuka aykırı yayınlarla bir algı operasyonu hedeflenmektedir. Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki, her iki müvekkilimiz de son derece saygın, yaptıkları işlerle kamuoyunca sevilen bireyler olup, toplum değerlerlerine, genel ahlak ilkelerine ve pek tabi ki hukuk düzenine saygılı olup bu bilinçle hareket eden insanlardır. Her ikisi de bekar ve sağlıklı olan müvekkillerin, birliktelikleri bilinçli bir şekilde zan altında bırakılmaya çalışılmaktadır.



Melis Sayım Duymayan Kalmasın'a "Tek düşündüğüm 4 gün sonra doğacak oğlum" dedi.

Önemine binaen kamuoyunun dikkatine sunulması gereken en önemli husus müvekkil Tuncay Şanlı'nın dünyaya gelecek olan evladının ileride bu haberleri okuyarak zarar görmesinin önüne geçilmesi gereğidir.



"İLİŞKİSİNİ GÖZLERDEN UZAK SÜRDÜRMÜŞTÜR"



Bu cümleden hareketle şüphesiz ki Tuncay Şanlı, ayrılmış olduğu eski kız arkadaşının hamile olduğunu an itibariyle, ayrılmış bir erkek olarak yaşanacak zorlukların bilincinde, yapabileceklerinin en iyisini yapmıştır/yapmaya devam etmektedir. Müvekkilimiz hamilelik sürecine tüm kararlara saygın davranmış ve kendisine gelen her türlü talebe karşılık vermeye çalışmıştır. Bu amaçla uzun süredir birliktelik yaşadığı diğer müvekkil Seyhan Şaşko ile ilişkisini gözlerden uzak sürdürmüştür.



Seyhan Şaşko avukatının açıklamasını Instagram sayfasından paylaştı

Dikkat edilirse, müvekkil Tuncay Şanlı ve eski kız arkadaşının hamilelik anında birlikte olduklarına dair tek bir resimleri dahi bulunmamaktadır. Zira mevcut hamilelik ayrılık dönemine denk gelmiş olup, müvekkil sürdürebilme ihtimali olmayan ilişkisini, sırf doğacak çocuk için yeniden başlatmak istememiştir. Bu durum son derece anlaşılabilirdir. Ancak bebeğin sağlıklı olarak dünyaya gelmesi ve yetişmesi için müvekkil Tuncay Şanlı, üzerine düşen her şeyi yapmıştır/yapacaktır.

TÜMER METİN VE METİN TEKİN İLE PARTNER

Tümer Metin-Seyhan Şaşko

SEYHAN ŞAŞKO KİMDİR?

BeinSports'da çeşitli programlar yapan Seyhan Şaşko (29), eski Beşiktaşlı futbolcular Metin Tekin ve Tümer Metin ile haftanın genel değerlendirmesini yapıyor. Makedonya’da 7 Ocak 1989 tarihinde dünyaya gelen Şaşko üç yaşındayken babasının mesleği dolayısıyla ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı.

Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan Şaşko ayrıca, İstanbul Üniversitesi'nde 4 yıl Müzikal Tiyatro eğitimi almıştır.



Seyhan Şaşko, küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duydu. Tenis başta olmak üzere birçok spor dalına ilgi duyan Seyhan Şaşko, bir dönem TRT Çocuk korosunda da yer aldı.