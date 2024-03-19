Filistinli çocuklar açlık savaşını kaybediyor

Gazze’de bombalardan kurtulmayı başaranlar kıtlıkla karşı karşıya.



Uzun yıllardır süren direnişiyle dünyanın her yerinde baskı altında ezilenlere ilham veren Filistin halkı, şimdi son derece acımasız bir şekilde açlıkla sınanıyor.



İsrail’in savaş kabinesi, açlığı da bombalar gibi bir silah olarak kullanıyor.



Paylaşılan verilere göre Gazze’de 4 kişiden biri kıtlıkla boğuşuyor.



Ne yazık ki açlık en çok çocukları vuruyor.



Sosyal medyada sıklıkla paylaşılan videolarda görülen Filistinli çocukların bedenlerinin geldiği hal, İsrail acımasızlığının boyutunu gözler önüne seriyor.



En kötüsü de dünyanın bunu izlemeye devam etmesi.



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) utanç tablosunu kısa süre önce ortaya koydu: Son haftalarda en az 23 çocuk açlıktan öldü.



7 Ekim’deki Aksa Tufanı Operasyonu saldırısına bazı üyelerinin katıldığı gerekçesiyle fonlarına ambargo konulan Birleşmiş Milletler Filistinlilere Yardım Ajansı (UNRWA) da Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, iki yaşın altındaki çocuklardan üçte birinin, akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu açıkladı.



Gerekli besinleri alamayan anneler de bebeklerini emziremiyor.



Yetersiz beslenmenin, yavaş bir şekilde ölüme neden olduğu biliniyor.



UNRWA, bir diğer raporunda, Gazze’de 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybeden çocukların sayısının, dünya genelinde son 4 yılda yaşanan çatışmalarda ölen çocukların sayısından fazla olduğunu açıkladı.



Gazze’deki yetkililere göre İsrail saldırılarında son dört ayda 14 bine yakın çocuk hayatını kaybetti.



Dünya genelinde ise 2019-2022 yılları arasında savaşlarda hayatını kaybeden çocuk sayısı 12 bin 193 olarak kayıtlara geçmişti.



Yardım kuruluşu Save The Children’a (Çocukları Kurtarın) göre ise Gazze’de 7 Ekim’den bu yana günde 10’dan fazla çocuk bacaklarından birini veya ikisini birden kaybediyor.



UNICEF de 7 Ekim’den beri 1000’den fazla çocuğun bacaklarından ampütasyona uğradığını ve bu operasyonların çoğunun anestezi yapılmadan gerçekleştiğini söyledi.



Çünkü sağlık sisteminin de enkaz altında kaldığı Gazze’de, hem doktor hem ilaç hem de tıbbi malzeme yokluğu yaşanıyor.



Savaşın yarattığı bir diğer tabloya göre, Gazze Şeridi’nde en az 17 bin çocuğun sahipsiz kaldığı ya da ailelerinden ayrı düştüğü tahmin ediliyor.



Aynı zamanda bölgedeki neredeyse tüm çocuklar psikolojik desteğe muhtaç.



Irkçılığı dillere destan olmuş isimleri de içeren aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yönettiği İsrail, soykırım politikasını sürdürdükçe, Filistinli çocuklar ölümle burun buruna yaşamaya devam edecek



Elbette bu savaş suçunun başka ortakları da var. İsrail’i durdurmak için yeterli çabayı göstermeyen, müttefikliklerine zeval gelmemesi için “kınama” seviyesinde kalan dünya liderlerinin eline de Filistinli çocukların kanı bulaşmış durumda.