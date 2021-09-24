Adana Demirspor, yarın Gaziantep'i konuk edecek

Adana Haberleri Anadolu Ajansı 24.09.2021 - 09:32
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Ligde 6 puan ve averajla 13'üncü sırada bulunan Adana Demirspor, 8 puanlı rakibi Gaziantep karşısında galibiyet arayacak.
Akdeniz ekibinde Younes Belhanda ve David Akintola sakatlıkları nedeniyle Gaziantep karşısında forma giyemeyecek.
Bu sezonki ilk galibiyetini 5. haftada Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek elde eden mavi-lacivertlilerin, 3 beraberlik ve 2 de mağlubiyeti bulunuyor.
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