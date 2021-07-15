Adana'da 20 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

Adana Haberleri Anadolu Ajansı 15.07.2021 - 10:11
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "yağma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Zeynep T'yi (31) yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları araştırmayla firari hükümlünün merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.
Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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