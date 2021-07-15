Adana'da 20 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı (Adana Haberleri)

Adana'da farklı suçlardan 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü cezaevine gönderildi.

Adana Haberleri Anadolu Ajansı 15.07.2021 - 10:11

Adana'da 20 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "yağma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Zeynep T'yi (31) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla firari hükümlünün merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

Operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Yasal Bilgilendirme

Adana Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adana Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA ADANA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...