Adana'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Adana Haberleri Anadolu Ajansı 15.09.2021 - 15:33
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Mehmet Ersin (59), meyve toplamak için Mansurlu Mahallesi'ndeki bahçesinde meyve ağacına çıktı.
Ersin, çıktığı dalın kırılması sonucu düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Ersin'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
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