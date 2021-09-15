Adana'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti (Adana Haberleri)

Adana'nın Feke ilçesinde, meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü.

Adana Haberleri Anadolu Ajansı 15.09.2021 - 15:33

Adana'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Mehmet Ersin (59), meyve toplamak için Mansurlu Mahallesi'ndeki bahçesinde meyve ağacına çıktı.

Ersin, çıktığı dalın kırılması sonucu düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Ersin'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

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