Adana'da bir evde kalaşnikof tüfek ve 2 çelik yelek ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah bulundurulduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.
Adreste kalaşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör, 150 mermi ve 2 çelik yelek ele geçirildi.
Polis ekipleri, ikametteki Hüseyin B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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