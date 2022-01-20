Adana'da evinin bahçesindeki serada kenevir yetiştiren zanlı yakalandı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 20.01.2022 - 17:45
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmran Mahallesi'ndeki evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 10 gram kenevir tohumu ile serada ekili 232 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Jandarma ekipleri, ev sahibi E.K'yi gözaltına aldı.
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