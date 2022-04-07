Adana'da evlerinde uyuşturucu bulunan iki zanlı tutuklandı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Ekipler, zanlılardan D.G'yi (25) Dede Korkut Mahallesi'nde, S.Ş'yi de (21) Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ikametlerine düzenlediği operasyonla yakaladı.



Şüphelilerin adreslerinde 6,75 gram sentetik uyuşturucu ve iki uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaklaşık iki ay önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle yürüme güçlüğü çeken zanlı S.Ş, yürüteç yardımıyla ilerledi.



İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



