Adana'da evlerinde uyuşturucu bulunan iki zanlı tutuklandı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 16:23
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Ekipler, zanlılardan D.G'yi (25) Dede Korkut Mahallesi'nde, S.Ş'yi de (21) Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ikametlerine düzenlediği operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde 6,75 gram sentetik uyuşturucu ve iki uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaklaşık iki ay önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle yürüme güçlüğü çeken zanlı S.Ş, yürüteç yardımıyla ilerledi.
İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Adana Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adana Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.