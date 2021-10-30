Adana'da firari hükümlülere yönelik operasyon düzenlendi

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 30.10.2021 - 09:12
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çok sayıda firari hükümlünün adreslerine baskın düzenlendi. Operasyonda yakalanan bazı kişiler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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