Adana'da hakkındaki hapis cezası kesinleşen FETÖ hükümlüsü kadın cezaevine gönderildi (Adana Haberleri)

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında hakkında verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası onanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Adana Haberleri Anadolu Ajansı 13.09.2021 - 10:18

Adana'da hakkındaki hapis cezası kesinleşen FETÖ hükümlüsü kadın cezaevine gönderildi

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Emel K. (32), hakkında verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Bunun üzerine Emel K, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Emel K'nin ByLock kullanıcısı olduğu, örgütün kapatılan bir dershanesinde öğretmenlik yaptığı ve zeki öğrencileri örgüte kazandırma faaliyeti yürüten "ser rehber"lerden olduğu iddia edildi. Hükümlü kadın, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. 

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