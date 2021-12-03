Adana'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı, akraba ziyaretinde yakalandı (Adana Haberleri)

Adana'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı, akraba ziyaretinde yakalandı.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 03.12.2021 - 16:42

Adana'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı, akraba ziyaretinde yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da "kasten öldürme" suçundan aranan zanlı akraba ziyaretinde gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan aranan A.B'nin merkez Sarıçam ilçesinde akrabasını ziyarete gittiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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