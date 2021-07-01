Adana'da mısır ve ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

Adana Haberleri 01.07.2021 - 12:52
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesi Hamam Mahallesi Tılan mevkisindeki mısır ve ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.
İki tarlada 981 kök Hint keneviri ele geçiren ekipler, O.Ç. ve B.D'yi gözaltına aldı.
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