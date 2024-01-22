Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

S.C. idaresindeki 01 ADV 052 plakalı otomobil, Kasım Gülek Caddesi'nde karşıya geçmek isteyen Hasan Güven'e (39) çarpıp kaçtı.
Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan Güven, T.E.K'nin kullandığı 01 AKN 34 plakalı otomobilin altında kaldı.
Araçtan inen T.E.K'nin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.
Güven'in cenazesi morga kaldırıldı, polis ekipleri kaçan sürücü S.C'yi gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer sürücü T.E.K. ise ifadesine başvurulmasının ardından salıverildi.
Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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