Adana'da şantiyeden hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 03.03.2022 - 12:32
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi Mahallesi'nde plakası bulunmayan bir kamyoneti durdurup aradı.
Ekipler, araçta ele geçirilen bir sulama kapağı, 4 sulama sistemi vanası ve bu vanaya ait farklı ebatlarda 24 somun vida parçasının, bir sulama kanalı inşaatının şantiyesinden çalındığını belirledi.
Araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı, çalıntı malzemeler şantiyeye teslim edildi.
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