Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Bayram İ'ye sokakta bulunduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tabancayla ateş açarak kaçtı.



Kolundan yaralanan Bayram İ, yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sokakta 3 boş kovan buldu.



Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



