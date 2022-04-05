Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 05.04.2022 - 11:33
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Bayram İ'ye sokakta bulunduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tabancayla ateş açarak kaçtı.
Kolundan yaralanan Bayram İ, yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, sokakta 3 boş kovan buldu.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Adana Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adana Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.