Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen ikametlere operasyon düzenledi.
Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçiren ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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