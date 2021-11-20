Afyon'da otomobil traktöre arkadan çarptı: 3'ü ağır 8 yaralı (Afyonkarahisar Haberleri)

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Haberler - Afyonkarahisar Haberleri DHA 20.11.2021 - 11:25

Afyon'da otomobil traktöre arkadan çarptı: 3'ü ağır 8 yaralı

Haberleri - DHA, Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Bolvadin ilçesinde bağlı Derekarabağ köyü yolunda meydana geldi. Bolvadin'den Derekarabağ köyüne giden M.Ö. kullandığı hafif ticari araçla H.H.U., yönetimindeki tomruk yüklü traktörün römorkuna çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü M.Ö., ile yolcu olarak bulunan E.Ö. (45), T.Ö. (7), F.Ö. (33), C.Ö. (22), S.Ö. (44) A.A.Ö. (12) ve A.Ö. (6) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Afyon Devlet Hastanesine götürülürken, yaralılardan E.Ö., T.Ö. ve F.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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