Alanya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 27.10.2021 - 17:15
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Güllerpınarı Mahallesi'nden şehir merkezi istikametine seyreden Ali Tokmak'ın kullandığı motosiklet, çevreyolu üzerinde refüje çarptı. Ağır yaralanan sürücü Tokmak, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Sürücü Tokmak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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