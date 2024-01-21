Antalya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren kişi tutuklandı

Birlikte yaşadığı 3 çocuk annesi B.G'yi (26) öldüren ve daha sonra kendine zarar veren Y.G, tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Baraj Mahallesi'nde B.G. ile birlikte yaşadığı Y.G. (37) arasında 15 Ocak'ta belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Y.G. kadını 17 kez bıçaklamıştı. Kepez Devlet Hastanesine kaldırılan B.G. müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, kendisine zarar veren şüpheli ise polis tarafından yaralı olarak yakalanmıştı.
Antalya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Antalya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Antalya
- Yerel Haber
- Türkiye