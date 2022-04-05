Antalya'da dağlık bölgede mahsur kalan 2 Hollandalı kurtarıldı

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 05.04.2022 - 11:35
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi Göynük Yaylası'ndaki dağlık alanda yürüyüş yapan Hollandalı Roberh Albertus Henri (63) ve Hilligje Jopkien Janna (61) yolunu kaybetti.
İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi bölgeye sevk edildi.
Jandarma ekipleri, dağlık bölgede 4 kilometrelik yürüyüş sonucunda mahsur kalan kişilere ulaştı.
Aşağı indirilen Hollandalıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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