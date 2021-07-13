Antalya'da denizde kaybolan çocuk aranıyor

Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 13.07.2021 - 14:01
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Manavgat ilçesi Evrenseki sahilinde dün akşam saatlerinde denize giren 15 yaşındaki lise öğrencisi Barış Alagöz, bir süre sonra denizde kayboldu.
İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı.
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