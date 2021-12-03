Antalya'da engelli ressamın "Yetenekli Ayaklar" sergisi açıldı.

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Antalya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli sanatçı Ayşe Aydın'ın ayaklarını kullanarak yaptığı resimlerden oluşan "Yetenekli Ayaklar" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu.



Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen sergide, 37 yaşındaki doğuştan Serebral Palsi hastası sanatçının 90 eser sergilenmeye başlandı.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, sergi açılışında yaptığı konuşmada, engelli bireylerin toplumun her alanında var olması gerektiğini söyledi.



Ayşe Aydın ise 2011'de resim sanatlarıyla ilgilenmeye başladığını belirtti.



Resim yapmanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Aydın, "Engellilere engel yok bunu göstermek istiyorum. Resim yaparken mutlu ve umutlu hissediyorum. Taş boyama, yağlı boya ve çizim içeren tablolar yapıyorum. Kağıt, kapak ve çeşitli atıkları da eserlerimde kullanıyorum." dedi.



Gülümser Yalçın da kardeşinin fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde katıldığı atölye çalışmalarında resim yeteneğini keşfettiğini anlattı.



Aydın'ın azimli ve yetenekli olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:



"Kardeşim eserlerini ellerini değil, ayaklarını kullanarak yapıyor. Doğuştan bu rahatsızlığa sahip. Kardeşimi olabilecek en iyi seviyeye getirmeye çalıştık. Toplumdan hiç dışlamadık, sık sık dışarı çıkardık. Bunun sonucunu bugün aldığımızı düşünüyorum. Engellilere lütfen eve bağlamayalım." diye konuştu.



Açılışa, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.



Sergi, 10 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

