Antalya'da hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 15.10.2021 - 11:58
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan K.İ'nin Avsallar Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda K.İ. yakalandı.
Hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Antalya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Antalya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.