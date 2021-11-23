Antalya'da kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 23.11.2021 - 20:11
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıosmanlar Mahallesi Seken mevkisindeki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, K.D, S.D. ve E.U'yu suçüstü yakaladı, kaçak kazıda kullanılan malzemelere de el koydu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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