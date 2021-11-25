Antalya'da kadına şiddetin önlenmesi için farkındalık ödülleri verildi

Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kurum binasında etkinlik düzenlendi.



İl Müdürü Abdullah Çalışkan'ın konuşmasının ardından kadına yönelik şiddetle mücadele konulu sunum yapıldı.



Etkinlikte, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların ekonomik yönden desteklenmesi ve kadınların güçlendirilmesi konusunda davranış ve eylemleri ile farkındalık oluşturanlar ödüllendirildi.



Bu kapsamda, Antalya TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu ile şiddete uğrayan kadını iş yerine alarak koruyan Mehmet Bozkan adına kızı Pınar Karataş Bozkan'a ödül takdim edildi.



- Kadını kurtaran halk otobüsü şoförüne de ödül verildi



Geçen nisan ayında, 07 AU 336 plakalı halk otobüsüyle seyir halindeyken Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi’nde yol kenarında bir kadının darbedildiğini görerek, şüpheliye müdahale eden şoför Barış Aytar'a da ödülü Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan tarafından takdim edildi.



Darbedilen kadının kurtarılma anı ve sonrasında yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına yansımıştı.

