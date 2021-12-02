Antalya'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu.

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 02.12.2021 - 10:43
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Serik ilçesi Çatallar Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası 81 yaşındaki H.K'nin kayıp olduğu ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve vatandaşlarca arazide arama yapıldı.
Çalışmalar sonucunda H.K, evinden 4 kilometre uzaklıktaki zeytin bahçesinde bulundu.
Sağlık durumu iyi olan kadın ailesine teslim edildi.
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