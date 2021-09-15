Antalya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı

Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 15.09.2021 - 14:51
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Akseki-Manavgat kara yolu Manayıt mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen Kontur firmasına ait 42 BC 885 plakalı yolcu otobüsü ile 42 BTC 15 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan 2 çocuk, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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