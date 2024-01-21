Kaş açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı (Antalya Haberleri)

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kaş açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaş açıklarındaki can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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