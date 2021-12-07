Kayseri'deki "kripto para dolandırıcılığı" şüphelisi Antalya'da yakalandı.

Haberler - Antalya Haberleri Anadolu Ajansı 07.12.2021 - 13:06
Antalya Haberleri - Anadolu Ajansı, Kayseri'deki "kripto para borsası dolandırıcılığı" iddiasına ilişkin bir şüpheli Antalya'da yakalandı.
Kayseri'de 3 yıl önce şirket kuran K.A. ve H.Ö tarafından geçen yıl devreye alınan "Bitrota" adındaki kripto para borsasının kısa süre önce çökmesi üzerine şirket yöneticileri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden K.A, Alanya'da gözaltına alındı.
Şüphelinin, şirket merkezinin İstanbul'a taşınmış olmasından dolayı soruşturmanın sürdürüldüğü bu ile gönderileceği öğrenildi.
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