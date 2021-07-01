Rus turist denizde boğuldu

Antalya Haberleri DHA 01.07.2021 - 10:25
Antalya Haberleri - DHA,
Manavgat'ın Çolaklı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Rus turist Nina Savchuk, dün saat 10.00 sıralarında denize girdi.
Bir süre sonra fenalaşan Nina Savchuk'u, otelin cankurtaranı sahile çıkardı.
Çağırılan ambulansla özel bir hastaneye götürülmek istenen Nina Savchuk, yolda yaşamını yitirdi.
Nina Savchuk'un cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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